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12:47, 3 апреля 2025Силовые структуры

Просившей Путина о помиловании российской журналистке отказали в УДО

Писавшей Путину ходатайство о помиловании журналистке Баязитовой отказали в УДО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Просившей президента России Владимира Путина о помиловании журналистке Александре Баязитовой, отбывающей тюремное наказание в колонии общего режима за вымогательство, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Баязитова свою вину не признала и настаивала на том, что дело сфабриковано.

Ранее сообщалось, что она написала главе государства ходатайство о помиловании.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка отбывает наказание в колонии общего режима.

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