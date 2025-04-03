В СПЧ отреагировали на отказ в УДО российской журналистке Баязитовой

Член СПЧ Меркачева возмущена отказом журналистке Баязитовой в УДО

Начало событий в новости Просившей Путина о помиловании российской журналистке отказали в УДО

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева возмутилась отказом в условно-досрочном освобождении (УДО) журналистке Александре Баязитовой, отбывающей тюремное наказание в колонии общего режима за вымогательство. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам Меркачевой, мучить «больную женщину» за решеткой по экономическому делу нет никакого смысла.

В ноябре 2023 года суд признал Баязитову виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Сама осужденная вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.

1 октября 2024 года стало известно, что журналистка написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.