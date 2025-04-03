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15:12, 3 апреля 2025Силовые структуры

В СПЧ отреагировали на отказ в УДО российской журналистке Баязитовой

Член СПЧ Меркачева возмущена отказом журналистке Баязитовой в УДО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Просившей Путина о помиловании российской журналистке отказали в УДО

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева возмутилась отказом в условно-досрочном освобождении (УДО) журналистке Александре Баязитовой, отбывающей тюремное наказание в колонии общего режима за вымогательство. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам Меркачевой, мучить «больную женщину» за решеткой по экономическому делу нет никакого смысла.

В ноябре 2023 года суд признал Баязитову виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Сама осужденная вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.

1 октября 2024 года стало известно, что журналистка написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

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