В СПЧ отреагировали на отказ в УДО российской журналистке Баязитовой

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева возмутилась отказом в условно-досрочном освобождении (УДО) журналистке Александре Баязитовой, отбывающей тюремное наказание в колонии общего режима за вымогательство. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
По словам Меркачевой, мучить «больную женщину» за решеткой по экономическому делу нет никакого смысла.
В ноябре 2023 года суд признал Баязитову виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Сама осужденная вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.
1 октября 2024 года стало известно, что журналистка написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.