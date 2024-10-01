Отбывающая тюремное наказание российская журналистка попросила Путина о помиловании

Журналистка Баязитова написала ходатайство о помиловании Владимиру Путину

Журналистка Александра Баязитова, отбывающая тюремное наказание за вымогательство, попросила президента Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Из письма Баязитовой стало известно, что она неделю она провела в следственном изоляторе во Владимире, позднее ее этапировали в ИК-1 во Владимирской области. «Написала ходатайство о помиловании Путину», — отметила журналистка.

Она пожаловалась, что в исправительной колонии на нее нет форменной одежды. Журналистка выразила опасения, что из-за этого ей могут отказать в условно-досрочном освобождении.

Ранее стало известно, что Баязитова подала жалобу в Верховный суд из-за этапирования ее через половину городов России. Отмечалось, что журналистка, нуждающаяся в лечебном питании из-за диабета, не получала нужных условий содержания. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева также заявила, то заключенные, которых этапируют в другие регионы, фактически лишены помощи адвоката.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка отбывает наказание в колонии общего режима.