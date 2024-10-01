Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:42, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Отбывающая тюремное наказание российская журналистка попросила Путина о помиловании

Журналистка Баязитова написала ходатайство о помиловании Владимиру Путину

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналистка Александра Баязитова, отбывающая тюремное наказание за вымогательство, попросила президента Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Из письма Баязитовой стало известно, что она неделю она провела в следственном изоляторе во Владимире, позднее ее этапировали в ИК-1 во Владимирской области. «Написала ходатайство о помиловании Путину», — отметила журналистка.

Она пожаловалась, что в исправительной колонии на нее нет форменной одежды. Журналистка выразила опасения, что из-за этого ей могут отказать в условно-досрочном освобождении.

Ранее стало известно, что Баязитова подала жалобу в Верховный суд из-за этапирования ее через половину городов России. Отмечалось, что журналистка, нуждающаяся в лечебном питании из-за диабета, не получала нужных условий содержания. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева также заявила, то заключенные, которых этапируют в другие регионы, фактически лишены помощи адвоката.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка отбывает наказание в колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Один тип жилья в Москве стали чаще продавать со скидками

      Популярная 59-летняя актриса показала внешность на архивном фото

      Две цистерны с пропаном сошли с рельс в Подмосковье

      В Литве анонсировали поставки HIMARS из США

      В США подтвердили готовность Ирана для крупного ракетного удара по Израилю

      Жители российского курорта массово отравились едой из службы доставки

      Отбывающая тюремное наказание российская журналистка попросила Путина о помиловании

      В российском регионе студенткам захотели выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше