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17:39, 15 июля 2024Силовые структуры

Больную журналистку Баязитову отправили этапом через половину России

Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась в Верховный суд РФ на этапирование
Александра Баязитова

Александра Баязитова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство, подала жалобу в Верховный суд России в связи с ее этапированием через половину России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Страдающая диабетом и нуждающаяся в лечебном питании журналистка попросила принять решение об отправке ее из Москвы в другие регионы до вступления приговора в законную силу. «Баязитова проехала в "столыпинском вагоне" с сухим пайком в пакете», — пишет правозащитница. При этом ее отказались принять колонии в регионах до вступления приговора в законную силу. Меркачева указала на явное нарушение закона в случае с Баязитовой, когда осужденного этапируют до решения апелляционной инстанции.

«Те, кого этапируют в другие регионы России, фактически лишаются помощи адвоката, потому что немногие в состоянии оплатить своим защитникам перелеты и гостиницы», — пояснила она.

27 ноября 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

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      Любовь Ширижик
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