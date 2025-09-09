Силовые структуры
Российской журналистке Баязитовой срок в колонии заменили на принудительные работы

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд заменил осужденной журналистке Александре Баязитовой срок в колонии на принудительные работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По решению Судогодского районного суда Владимирской области россиянке назначены работы на срок 10 месяцев 18 дней. В ходе заседания было отмечено, что осужденная хорошо проявила себя, работая швеей. Она не нарушала правил колонии и регулярно ходила в храм.

В ноябре 2023 года суд признал Баязитову виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Осужденная вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.

1 октября 2024 года стало известно, что Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании, но получила отказ.

