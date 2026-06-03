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05:55, 3 июня 2026Бывший СССР

Раскрыта реакция Красного Креста на увиденное в Старобельске

Мирошник: Красный Крест после визита делегации в Старобельск выразил соболезнования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Посетившая Старобельск в Луганской народной республике (ЛНР) делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) отреагировала на удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местному колледжу. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник.

«МККК отреагировал соболезнованиями и констатацией трагедии», — сообщил он.

Как указал дипломат, остальные выводы делегатов должны войти в конфиденциальные доклады, которыми будут информированы стороны конфликта и руководство Красного Креста.

ВСУ нанесли удар по колледжу в Луганской народной республике (ЛНР) в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где находились десятки людей.

Президент России Владимир Путин рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, глава государства дал Минобороны приказ подготовить предложения по ответным действиям.

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