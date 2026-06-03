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06:16, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Бездомный раскрыл главную опасность жизни в канализации

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Kokhanova / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником 6WingedAngel10 рассказал о главных опасностях жизни в подземных коллекторах. Мужчина, долгое время проживший в канализации, отметил, что там может произойти буквально что угодно.

«Там действительно можно остаться безнаказанными. В городе, где я жил, полиция никогда не заходила в туннели, поэтому некоторые люди использовали их, чтобы убегать от силовиков. Многие другие с их помощью передвигались по городу, не попадая в поле зрения камер», — написал автор.

Он добавил, что бездомный не может просто так зайти в канализационные туннели. На входе его сразу же с пристрастием допросят, и если никто не знает вновь прибывшего, на него могут напасть. Однако наибольшая опасность, по мнению автора, исходит вовсе не от жителей коллекторов, а от погоды.

«Самое страшное, что я видел — как людей уносит потоками воды во время дождя. Не все проявляют осторожность в дождливые сезоны, оборачивающиеся стремительными наводнениями», — констатировал мужчина.

Ранее медработники вспомнили о самых отвратительных проявлениях болезней у бездомных пациентов. Например, когда с одного из них при поступлении в неотложку сняли десять пар носков, оказалось, что все его плюсневые кости обнажены, а плоть на них сгнила.

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