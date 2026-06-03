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06:15, 3 июня 2026Россия

Число сбитых над Ленобластью дронов выросло в 10 раз

Губернатор Ленинградской области сообщил о 30 сбитых дронах над регионом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Число сбитых над Ленинградской областью дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло в 10 раз — до 30 беспилотников. О работе сил противовоздушной обороны (ПВО) губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале.

«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал он.

Прежде Дрозденко сообщал о сбитии трех украинских дронов в небе над Ленобластью. На фоне атаки БПЛА в Санкт-Петербурге и области объявили режим беспилотной опасности.

В ночь на 3 июня ВСУ с помощью беспилотников также атаковали Мичуринск. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, из-за падения дрона были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия.

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