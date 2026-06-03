Профессор Орсини: Агрессия в адрес Белоруссии станет для Зеленского концом

Агрессия президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может плохо для него закончиться. Об этом предупредил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.

«В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится все более жесткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском», — отметил он.

По мнению эксперта, если украинский лидер не изменит свое поведение, то может столкнуться с непредсказуемыми последствиям, вплоть до открытия нового фронта. При этом, указал он, Киев сильно ослаб за время конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях, пригрозив Минску превентивным ударом.