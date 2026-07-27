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11:29, 27 июля 2026 (обновлено: 11:30, 27 июля 2026)Мир

В Польше назвали роковую ошибку Зеленского

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Зеленский совершил ошибку, назвав подразделение в честь УПА
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuteres

Президент Украины Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, назвав подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит портал Wirtualna Polska.

«Президент Украины совершил роковую ошибку, назвав воинскую часть именем героев УПА. Это, бесспорно, провоцирует ситуацию, которая вызывает боль и горечь у союзника. И это недопустимо», — прокомментировал ситуацию глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш призвал называть вещи своими именами и признать подобные действия Киева ошибкой. При этом он подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Украина не станет частью Европейского союза (ЕС) с лидером Организации украинских националистов (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степаном Бандерой на флаге. По его словам, Украина «не сможет построить европейскую идентичность на истории, которая чужда этому сообществу».

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