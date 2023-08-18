Одержимый молодостью миллиардер приступил к ударно-волновой терапии пениса

Миллиардер Брайан Джонсон испытал ударно-волновую терапию пениса

Американский миллиардер Брайан Джонсон, который ежегодно тратит два миллиона долларов на попытки вернуть себе тело 18-летнего юноши, рассказал в соцсетях о своей терапии «восстановления пениса». На его посты в Twitter обратило внимание издание New York Post.

45-летний Джонсон и команда его врачей полагают, что уменьшение продолжительности эрекции во время сна указывает на старение мужской половой системы. Чтобы остановить этот биологический процесс, миллиардер трижды в неделю стал посещать сеансы фокусированной ударно-волновой терапии. «Мы проверяем, улучшает ли это общее время ночных эрекций, субъективные сексуальные возможности, сексуальное удовлетворение и маркеры полового члена на основе медицинского сканирования», — написал Джонсон.

Одержимый молодостью бизнесмен не впервые испытывает на себе необычные и сомнительные с научной точки зрения медицинские манипуляции. Ради омоложения он переливал себе кровь 17-летнего сына, сидел на причудливых диетах и вкалывал в лицо жир молодых доноров. Джонсон признает, что его новый эксперимент тоже не имеет под собой прочной доказательной базы, однако все же основан на научных изысканиях, которые подтверждают, что ударно-волновая терапия способна бороться с признаками эректильной дисфункции.

Ранее Брайан Джонсон пожаловался на личную жизнь и рассказал о причинах одиночества. По его словам, он живет по необычному распорядку и придерживается ряда строгих правил, которые отталкивают потенциальных партнеров.