Россиянка убила ядовитого жука в Китае и попала в больницу

В Шанхае 25-летняя россиянка попала в больницу после убийства ядовитого жука

В китайском Шанхае 25-летняя россиянка попала в больницу после того, как убила ядовитого жука томката. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, девушка из Таганрога отдыхала в номере отеля в Шанхае. В какой-то момент она почувствовала сильное жжение на руке и увидела жука. Она прихлопнула его, а на следующее утро на этом месте у нее появилось большое красное пятно. Также она почувствовала боль, как от ожога. Спустя еще три дня на этом месте появились волдыри.

В больнице ей объяснили, что на девушке сидел жук, который не кусался, но при сдавливании он выделяет мощный яд передин. Воспаление от него не проходит в течение нескольких месяцев, а если вовремя не обратиться к медикам, то могут начаться лихорадка и воспаление суставов.

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