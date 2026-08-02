Избивший будущую жену россиянин отказался платить за ее эвакуацию вертолетом

Избивший возлюбленную мужчина отказался возмещать ₽930 тыс., потраченных на санавиацию

Прокуратура требует взыскать миллион рублей с семейной пары, в которой мужчина жестоко избил возлюбленную, из-за чего ее пришлось вертолетом эвакуировать в Читу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, все произошло, когда пострадавшая решила укусить возлюбленного за нос, пока он спал после вечеринки. В ответ мужчина жестоко избил ее. В результате ее поджелудочная железа оказалась разорванной. В итоге девушку эвакуировали в Читу.

Вскоре она вышла за своего обидчика замуж, и сейчас супруги пытаются отклониться от уплаты около миллиона рублей за ее спасение. Прокуратура требует с них 930 тысяч рублей, которые бюджет потратил на перевозку девушки вертолетом.

После этого избившего ее мужчину осудили на три года. Пока он был в колонии, девушка поправилась, и они расписались прямо в тюрьме. Спустя 2,5 года мужчина вышел по УДО.

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