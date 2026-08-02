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Силовые структуры
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17:20, 2 августа 2026 (обновлено: 17:23, 2 августа 2026)Силовые структуры

СК отреагировал на смерть младенца при родах в российском регионе

СК возбудил дело после смерти младенца при родах в Калужской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ad-foto / Shutterstock / Fotodom

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти младенца после операции кесарева сечения в Калужской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Правоохранители изъяли документы и назначили экспертизу, чтобы провести оценку качества медицинской помощи.

По данным ведомства, следователи отреагировали на то, что в социальных сетях появилась информация о неверных действиях медицинского персонала во время родов в одной из больниц Калужской области. Девушка рассказала, что из-за запоздалой операции кесарева сечения ее ребенок получил тяжелую травму, в результате которой он не выжил.

Ранее сообщалось, что под Калининградом в подвале дома найден ставший в 2016 году жертвой россиянки ее новорожденный внук.

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