Полковник Матвийчук: Удары ВСУ по ЗАЭС являются игрой Зеленского против всего мира

Если бы Украина хотела разрушить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), то давно бы это сделала, но президент Владимир Зеленский ведет политическую игру против всего мира, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Невзорвавшийся БПЛА нашли около здания хранения транспортера, который предназначен для перемещения контейнеров с отработавшим топливом.

По мнению Матвийчука, украинский президент ведет специальную игру с ударами по ЗАЭС, чтобы «держать в тонусе всю Европу». Он объяснил, что взрыв на объекте отразится прежде всего на экологии европейских стран, но чтобы этого не произошло, он требует от западных партнеров деньги.

«Зеленский играет кровавую игру типа "Я храню ваше благосостояние от возможного взрыва до тех пор, пока вы мне платите деньги и вооружаете мою армию. Прекратите это делать — и я взорву к чертовой матери атомную электростанцию". Это терроризм не просто государственный, это уже международный терроризм. Зеленский переходит все границы, и я полагаю, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потворствует Зеленскому в этих политических и террористических играх», — рассказал военный эксперт.

Ранее Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта Украины. Как сообщил глава госкорпорации, дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара.