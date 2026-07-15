Убит главный инженер Запорожской АЭС

Главный инженер Запорожской АЭС Яковлев убит в результате теракта

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта Украины. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его комментарий опубликован в официальном Telegram-канале корпорации.

«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев», — сказано в публикации.

Как сообщил Лихачев, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

«Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств», — сказано в комментарии главы «Росатома».

Лихачев добавил, что корпорация ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию.

«Политическое руководство страны проинформировано», — заключил Лихачев. Он также выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются изолировать Энергодар от нормального снабжения путем минирования подъездных дорог. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявила, что подобные действия серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.