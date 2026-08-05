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11:23, 5 августа 2026Наука и техника

Привычные овощи оказались полезны для защиты печени от ожирения

F&F: Синигрин из крестоцветных овощей замедляет развитие жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Природное соединение синигрин, содержащееся в крестоцветных овощах (белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста), может замедлять развитие жировой болезни печени и улучшать ее состояние. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучили действие синигрина на мышах с жировой болезнью печени, вызванной высокожировой диетой, а также на клетках печени человека. Лечение заметно уменьшило накопление жира в печени, снизило воспаление и окислительный стресс, а также улучшило обмен веществ.

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Авторы выяснили, что соединение активирует сигнальный путь AMPK/SIRT1/PGC-1α, который усиливает расщепление жирных кислот и улучшает работу митохондрий — клеточных «электростанций». Кроме того, синигрин подавлял ферроптоз — форму клеточной гибели, связанную с повреждением клеток из-за окислительного стресса.

Исследователи также подтвердили, что именно активация белка AMPK играет ключевую роль в защитном эффекте: при его блокировке положительное действие синигрина практически исчезало. Авторы отмечают, что пока результаты получены только в экспериментах на животных и клетках, поэтому для оценки эффективности вещества у людей необходимы клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что масло из мякоти облепихи уменьшает проявления жировой болезни печени.

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