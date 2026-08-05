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12:15, 5 августа 2026Экономика

Москвичам назвали самый жаркий день

Синоптик Паршина: В пятницу температура может достигнуть плюс 33 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Жара сохранится в Москве до конца рабочей недели, в пятницу температура может достичь 33 градусов Цельсия. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, 7 августа в Москве ожидается до плюс 31-33 градуса, 6-го — 30-32, 5-го — 28-30 градусов. Несмотря на такую высокую температуру, новых рекордов на этой неделе не прогнозируется.

Текущие рекорды гораздо выше ожидаемой в ближайшие дни температуры. Например, для 5 августа рекорд — 36,6 градуса, такая температура фиксировалась в 2010 году. 6 августа столбики термометров поднимались до плюс 37,3 градуса. Такая жира была тоже в 2010 году. Абсолютным максимумом для 7 августа была температура в 36,8 градуса. Она была зафиксирована в 1920 году.

Ранее стало известно, что во время Эль-Ниньо, когда вода в океане становится теплее обычного, могут наступать более теплые зимы в Сибири и на Дальнем Востоке.

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