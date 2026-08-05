Полковник в отставке Баранец: Зеленский в очередной раз оказался в дураках

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл реальный результат 40-дневной операции президента Украины Владимира Зеленского против России. В беседе с «Царьградом» он заявил, что по истечении этого срока Москва смогла преодолеть топливный кризис, а вот Киев оказался в куда более тяжелом положении из-за морской блокады портов Одессы и Николаева.

«Мы перерубаем один из мощных логистических путей, по которому Украина подпитывалась вооружением, техникой, боеприпасами и так далее. Все это шло из Румынии, Болгарии и Турции. Вот это — реальный результат 40-дневной операции», — указал Баранец.

По словам военного обозревателя, украинский лидер не смог «принудить Россию к миру», а лишь выставил себя в глупом свете. Своими действиями политик загнал страну в состояние тяжелейшего кризиса, добавил Баранец. «Он в очередной раз оказался в дураках. Это видим не только мы, это видит и народ Украины, это видит Европа и весь мир. Это видят в штабе НАТО», — резюмировал полковник в отставке.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сделал вывод об Украине после окончания 40-дневной операции Зеленского.