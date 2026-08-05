Новый пешеходный мост собрались построить в Москве

В «Москва-Сити» построят новый пешеходный мост из медных сфер

В столичном деловом квартале «Москва-Сити» собрались построить новый пешеходный мост. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Футуристичная переправа соединит транспортный хаб «Москва-Сити» с многофункциональным комплексом «IQ-квартал». Мост будет иметь длину около 90 метров и состоять из 11 медных сфер — геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке.

Внутри сделают круглые окна с витражными мозаиками, чтобы создать естественное освещение. Помимо этого, пешеходную зону подсветят декоративным пиксельным светом, напоминающим звездное небо.

Строительство нового моста планируют начать в 2027 году. В процессе применят инновационный материал — светопроводящий бетон.

«Сооружение будет интегрировано в формируемый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки от моста Академика Королева до Дорогомиловского автодорожного моста, под которым планируется создать пешеходную галерею», — пояснил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Ранее новый пешеходный мост открыли в подмосковных Люберцах. Переправа через озеро Черное соединяет область со столицей.

