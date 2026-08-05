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Силовые структуры
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12:20, 5 августа 2026Силовые структуры

Бывший ректор ГИТИСа отреагировал на проверку правоохранителей

«Ъ»: Бывший ректор ГИТИСа Заславский «не в курсе» проверки правоохранителей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Бывший ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский отреагировал на новость о том, что правоохранительные органы начали проверку в его отношении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, Заславский сказал, что «не в курсе» проверки со стороны правоохранителей в отношении него.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверять его в том числе на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Уголовное дело пока не возбуждено.

Кроме того, проверка связана с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского — он должен был уведомить о приеме на работу членов семьи, но не сделал этого.

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