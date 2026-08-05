Бывший ректор ГИТИСа отреагировал на проверку правоохранителей

Бывший ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский отреагировал на новость о том, что правоохранительные органы начали проверку в его отношении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.
По данным издания, Заславский сказал, что «не в курсе» проверки со стороны правоохранителей в отношении него.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверять его в том числе на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Уголовное дело пока не возбуждено.
Кроме того, проверка связана с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского — он должен был уведомить о приеме на работу членов семьи, но не сделал этого.