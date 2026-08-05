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13:34, 5 августа 2026 (обновлено: 14:13, 5 августа 2026)Забота о себе

Здоровая женщина поправилась на 18 килограммов за полгода из-за скрытого расстройства

Mirror: Американка поправилась с 72 до 90 килограммов из-за апноэ во сне
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lex Banach

Здоровая американка 29-летняя Лекс Банах поправилась на 18 килограммов всего за шесть месяцев без изменения образа жизни. Ее историей заинтересовалось издание Mirror.

Банах думала, что сходит с ума, когда начала быстро набирать вес, несмотря на правильное питание и регулярные занятия в тренажерном зале. В 2020 году она при помощи спорта похудела до желаемых 72 килограммов и сохраняла результат в течение года. Однако в начале 2021 года женщина начала быстро набирать вес и за полгода располнела до 90 килограммов. Сбитая с толку, в 2022 году она решила отказаться от противозачаточных таблеток, но это ничего не изменило.

Позже Банах стала жаловаться на затуманенное сознание, сильную усталость, сонливость и вспышки ярости, а также постоянный сильный голод. Терапевт, к которому она обратилась, предположил, что у нее апноэ во сне — скрытое расстройство, при котором происходят короткие остановки дыхания во сне. Врач выдал девушке специальный датчик для сна, который показал, что она просыпалась 68 раз за ночь из-за апноэ.

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Специалист объяснил Банах, что апноэ может спровоцировать увеличение веса, поскольку нарушение сна влияет на метаболизм, вызывает гормональный дисбаланс и снижает уровень энергии. В июне 2023 года американке выдали медицинский прибор СИПАП, который во время сна нагнетает воздух в специальную маску. Через несколько месяцев она начала замечать изменения в своем теле, а в течение года похудела на 27 килограммов. В феврале 2024 года девушка провела повторное исследование, и врачи сообщили, что ее приступы апноэ прошли.

Однако в апреле 2024 года Банах пришлось вернуть аппарат СИПАП. Сейчас она старается облегчить симптомы расстройства с помощью медитации и йоги.

Ранее терапевт, сомнолог Кристофер Дж. Аллен рассказал, почему летом могут возникать проблемы со сном. По словам Аллена, ухудшить сон может то, что человек во второй половине дня пьет слишком много воды.

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