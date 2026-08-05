Россияне охладели к одному виду автомобилей

«Автостат»: Продажи легких коммерческих автомобилей в России просели почти на 22 %

В прошлом месяце в России продали больше шести тысяч новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 21,5 процента меньше того, что фиксировали в июле 2025 года, но на 11,1 процента выше июньских итогов этого года.

Отмечается, что 46 процентов от общего объема продаж пришлось на марку GAZ. Речь идет о 2749 реализованных автомобилей. На второй позиции расположилась LADA с результатом в 985 штук. Третье место занял УАЗ — 695 машин. Кроме того, в июле купили 600 автомобилей Sollers и 242 Foton.

По итогам семи месяцев 2026 года в России продали 37 655 новых LCV или на 19,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года в России продали 122,1 тысячи новых легковых машин. Абсолютным лидером оказалась Lada. Ее доля достигла 23,94 процента.