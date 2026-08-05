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11:29, 5 августа 2026 (обновлено: 12:11, 5 августа 2026)Экономика

«ЕвроТранс» допустил дефолты по трем выпускам облигаций

ПАО «ЕвроТранс» пришло к дефолту по трем выпускам облигаций
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ПАО «ЕвроТранс», управляющее крупной сетью АЗС «Трасса», допустило полноценный дефолт по трем выпускам облигаций. Об этом со ссылкой на данные Мосбиржи в своем Telegram-канале сообщает инвестиционная компания «Вектор Капитал».

Аналитики отметили, что желающих купить эти бумаги на рынке нет, и в возможность выручить за них хоть что-то они не верят. «Получить что-то в судах или в рамках банкротства инвесторы также вряд ли смогут — скорее всего, все имущество эмитента заберут себе банки-кредиторы», — говорится в сообщении.

Выплаты по всем трем выпускам должны были состояться 21 июля, но эмитент не перечислил купонный доход и не исполнил обязательства после истечения предусмотренного срока.

Еще семь выпусков облигаций «ЕвроТранса» находятся в состоянии «технический дефолт». По каждому из них компания не выплатила купонный доход. В общей сложности обязательства компании по 21 выпуску долговых бумаг, включая цифровые финансовые активы, достигают 36,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что банк «Россия» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с целью добиться банкротства «Евротранса».

Сама компания объясняла неисполнение обязательств «временной нехваткой свободных денежных средств» и «неравномерным поступлением выручки». «ЕвроТранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области.

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