Владельца крупной российской сети АЗС решили обанкротить

Банк «Россия» решил обратиться в суд для признания банкротом компании «Евротранс»

Компания «Евротранс», владеющая крупной сетью АЗС «Трасса», может столкнуться с угрозой банкротства. О намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском объявил на «Федресурсе» банк «Россия».

До этого компания неоднократно допускала технические дефолты по облигациям, не выполняла обязательства по выкупу «народных» облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА). В последний раз задержка из-за «временной нехватки свободных денежных средств» и «неравномерного поступления выручки» произошла 20 июля.

В общей сложности обязательства «Евротранса» по 21 выпуску долговых бумаг, включая ЦФА, достигают 36,8 миллиарда рублей.

На фоне этой информации акции «Евротранса» на Мосбирже рухнули на 15 процентов, на минимуме они доходили до 35,15 рубля.

Однако это падение все еще не полностью отыгрывает двукратный взлет акций в начале недели, связанный с запретом Мосбиржи на открытие коротких позиций по акциям компании.

Само заявление о намерении подать иск не всегда означает, что дело дойдет до суда. Нередко с помощью такого способа кредиторы пытаются получить приоритет при возвращении долгов.