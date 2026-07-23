Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 23 июля 2026 (обновлено: 14:54, 23 июля 2026)Экономика

Владельца крупной российской сети АЗС решили обанкротить

Банк «Россия» решил обратиться в суд для признания банкротом компании «Евротранс»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: T.Vyc / Shutterstock / Fotodom  

Компания «Евротранс», владеющая крупной сетью АЗС «Трасса», может столкнуться с угрозой банкротства. О намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском объявил на «Федресурсе» банк «Россия».

До этого компания неоднократно допускала технические дефолты по облигациям, не выполняла обязательства по выкупу «народных» облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА). В последний раз задержка из-за «временной нехватки свободных денежных средств» и «неравномерного поступления выручки» произошла 20 июля.

В общей сложности обязательства «Евротранса» по 21 выпуску долговых бумаг, включая ЦФА, достигают 36,8 миллиарда рублей.

На фоне этой информации акции «Евротранса» на Мосбирже рухнули на 15 процентов, на минимуме они доходили до 35,15 рубля.

Однако это падение все еще не полностью отыгрывает двукратный взлет акций в начале недели, связанный с запретом Мосбиржи на открытие коротких позиций по акциям компании.

Само заявление о намерении подать иск не всегда означает, что дело дойдет до суда. Нередко с помощью такого способа кредиторы пытаются получить приоритет при возвращении долгов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине
    Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России
    Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план
    Живущая в США дочь Седоковой рассказала о бедной студенческой жизни
    Трамп поставил условие для сделки с Саудовской Аравией по атому
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok