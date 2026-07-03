Владелец крупной российской сети АЗС допустил дефолт

«Евротранс» допустил очередной технический дефолт и столкнулся с падением акций

Компания «Евротранс», владеющая крупной сетью АЗС «Трасса», которая работает в столичном регионе, допустила технический дефолт по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального расчетного депозитария (НРД).

Платеж должен был составить 20,55 рубля на облигацию, но 2 июля, в срок окончания купонного периода, на счета в депозитарий поступили средства из расчета 0,86 рубля за бумагу, что говорит о ненадлежащем исполнении эмитентом своих обязательств.

Сама компания пока не прокомментировала ситуацию. Предыдущие случаи дефолтов она объясняла техническими моментами.

На этом фоне акции «Евротранса» на Мосбирже падали на 6,4 процента, до 55,15 рубля за штуку. С начала года они потеряли уже около 60 процентов.

В середине июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в «Евротранс» запрос с требованием обосновать рост розничных цен на топливо на заправках «Трасса».

Ранее эксперты предупредили, что под угрозой дефолта находится четверть российского рынка облигаций, в первом квартале зафиксировано 11 случаев технических дефолтов.