Россиян предупредили об угрозе дефолтов

«Известия»: Четверть российского рынка облигаций находятся под угрозой дефолта

Под угрозой дефолта находится четверть российского рынка облигаций, в первом квартале зафиксировано 11 случаев технических дефолтов, часть из которых переросла в полноценные. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишут «Известия».

Основной причиной они называют высокую стоимость рефинансирования. Если в прошлые годы эмитенты занимали под 13-15 процентов годовых, то теперь им приходится перекредитовываться по значительно более высоким ставкам.

В текущем году бизнесу необходимо вернуть инвесторам 5-6,6 триллиона рублей, что усиливает нагрузку на денежные потоки и повышает риск сбоев, указал аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев. Управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова считает, что к концу года число дефолтов вырастет на 10-15 процентов по сравнению с результатом 2025-го, что говорит о системной тенденции.

Одним из наиболее заметных случаев стала ситуация с «ЕвроТрансом», который трижды задерживал выплаты по облигациям с начала года, причем в третий раз речь шла о нехватке средств на выкуп своих бумаг. Облигации компании рухнули в цене до 30-40 процентов от номинала.

По словам Зиновьева, с особой осторожностью следует подходить к долговым бумагам компаний из топливного ретейла, логистики и девелопмента. Традиционно самыми уязвимыми остаются эмитенты с высокой долговой нагрузкой и коротким сроком заимствования.

Татьяна Клюева из «Эксперт РА» подчеркнула, что даже снижение ключевой ставки Центробанка до 14,5 процента годовых не снимает проблему, потому что обслуживание долга остается дорогим. Быстрого улучшения ситуации на рынке не ждут, потому что не видят к этому предпосылок.

