В Европе раскрыли детали неловкого разговора Мерца и Мадьяра об Украине

Христофору: Мерц чуть не задушил Мадьяра речью о поддержке Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц упрямо пытался убедить премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в важности помощи Украине. Детали неловкого разговора раскрыл кипрский журналист Алекс Христофору.

«Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается», — сказал он.

По его словам, Мадьяр с трудом выдержал тираду Мерца. Журналист подчеркнул, что Украина сейчас очень активно ищет возможность вступить в Европейский союз (ЕС), однако это, по его мнению, лишь «вызовет всевозможные проблемы для Киева».

Ранее Мерц захотел еще больше вооружить Украину. «Что касается военной поддержки Украины, то мы сейчас будем говорить об этом с новым правительством Венгрии», — сообщил канцлер.