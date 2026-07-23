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Силовые структуры
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10:00, 23 июля 2026 (обновлено: 10:16, 23 июля 2026)Силовые структуры

Бизнесмен оставил российский бюджет без десятков миллионов рублей

В Екатеринбурге суд приговорил бизнесмена за ущерб бюджету на 51 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «Москва 24» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге суд приговорил к семи годам колонии общего режима руководителя коммерческой организации «Вест» Бориса С., который нанес ущерб бюджету в размере более 51 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Бизнесмена также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в 2017–2018 годах осужденный, будучи субподрядчиком, выполнял работы по ремонту двух путепроводов через железную дорогу на 23-м километре трассы Р-351 «Екатеринбург – Тюмень».

Для производства работ требовались так называемые технологические «окна» — периоды временного перекрытия движения поездов. Зная необходимое количество и стоимость «окон», мужчина не собирался оплачивать их в полном объеме. Вместо этого он организовал изготовление подложных актов, в которых указал многократно завышенное количество «окон»: по одному объекту — 37 вместо фактических двух, по второму — 76 вместо одного. На основании этих фиктивных документов были оплачены затраты, не соответствующие реальным.

Ранее президиум Верховного суда России рассмотрел жалобу правительства Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) на отказ во взыскании ущерба с бывшего министра финансов региона Рустама Эльканова.

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