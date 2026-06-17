Верховный суд России обязал бывшего министра финансов возместить ущерб государству

ВС РФ обязал экс-главу минфина КЧР Эльканова возместить ущерб государству в ₽3,7 млн

Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова рассмотрел надзорную жалобу правительства Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) на отказ во взыскании ущерба с бывшего министра финансов региона Рустама Эльканова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий за фиктивное трудоустройство знакомого на должность своего заместителя. Из бюджета ему выплачивалась заработная плата, перечислялись взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Бюджету был причинен ущерб в размере 3,7 миллиона рублей. Суды трех инстанций отказали правительству КЧР во взыскании ущерба с осужденного экс-министра.

Президиум ВС удовлетворил жалобу регионального правительства, указав, что ущерб был причинен в результате совершения преступления, а нижестоящие инстанции неправильно применили нормы права и лишили регион возможности добиваться возмещения ущерба, причиненного бюджету.



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