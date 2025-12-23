В России разрешили показывать нацистскую символику лишь с одной целью

ВС РФ разрешил демонстрацию нацистской символики с целью борьбы с фашизмом

Верховный суд (ВС) России дал разъяснения по привлечению к ответственности за демонстрацию нацистской символики, передает РАПСИ с заседания Пленума.

В рекомендации российским судам указано, что использование нацистской атрибутики и символики с целью противодействия экстремизму нельзя считать преступлением, так как оно направлено на формирование негативного отношения к идеологии фашизма, в этом случае отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, пояснил ВС.

Публичное демонстрирование этой символики заключается в умышленных действиях, направленных на формирование привлекательности такой идеологии. К их числу относятся изображения в интернете и татуировки.

Также ВС указывает, что привлечение к административной ответственности за экстремистские правонарушения не предопределяют виновность гражданина в совершении аналогичного уголовного преступления.

На Пленуме отмечается, что критика чиновников, политических и религиозных объединений не должна расцениваться как экстремизм.