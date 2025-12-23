В России призвали отличать экстремизм от критики

Верховный суд России призвал отличать экстремизм от критики

Критика чиновников, политических и религиозных объединений не должна расцениваться как возбуждение ненависти или вражды. Об этом заявил Верховный суд (ВС) России в новой редакции постановления пленума, пишет РАПСИ.

В ВС отметили, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства, подпадают под уголовную ответственность, если они совершены публично, в том числе с использованием СМИ или интернета.

Попасть под ответственность можно за высказывания, которые обосновывают или утверждают необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, применения насилия в отношении представителей какой-либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии.

