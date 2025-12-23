Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 23 декабря 2025Силовые структуры

В России призвали отличать экстремизм от критики

Верховный суд России призвал отличать экстремизм от критики
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Критика чиновников, политических и религиозных объединений не должна расцениваться как возбуждение ненависти или вражды. Об этом заявил Верховный суд (ВС) России в новой редакции постановления пленума, пишет РАПСИ.

В ВС отметили, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства, подпадают под уголовную ответственность, если они совершены публично, в том числе с использованием СМИ или интернета.

Попасть под ответственность можно за высказывания, которые обосновывают или утверждают необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, применения насилия в отношении представителей какой-либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии.

Ранее сообщалось, что в России впервые оштрафовали за склонение к аборту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Допущено взятие Россией «большей части» Запорожской области

    В российском регионе четыре мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok