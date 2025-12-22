Реклама

22:50, 22 декабря 2025Силовые структуры

В России впервые оштрафовали за склонение к аборту

Судья в Саранске оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей за склонение к аборту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Суд в Саранске вынес постановление о привлечении к административной ответственности по делу о склонении к аборту. Об этом сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Это первый случай штрафа по данному делу в России.

В организации уточнили, что одна из их подопечных узнала о беременности двойней и сообщила новость отцу детей. Однако мужчина оказался не готов к детям и предложил оплатить прерывание беременности. Женщина отказалась и прекратила взаимоотношения с ним. Летом 2025 года подопечная фонда родила дочь и сына.

Во время судебного разбирательства, отец детей признал свою вину, но на заседании отрицал факт склонения к аборту. Однако мировой судья оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей.

Мордовия стала первым регионом в России, где ввели штрафы за склонение к аборту. Кроме того, в республике предусмотрены выплаты за ранние роды — для девушек до 25 лет.

Ранее в Госдуме назвали последствие ограничения абортов в ряде регионов России. По словам вице-спикера Владислава Даванкова, решения приведут к росту числа операций в других субъектах.

