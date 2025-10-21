Россия
07:59, 21 октября 2025Россия

В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

Даванков: Ограничение на аборты в одном регионе приведет к их росту в другом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Если в одном регионе ввести запреты на проведение абортов в частных клиниках или другие ограничения по искусственному прерыванию беременности, это приведет к росту их числа в другом субъекте. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков в интервью ТАСС.

«Эти все искусственные меры ограничения, они приводят просто к тому, что вот ровно берешь статистику, (…) если где-то уменьшилось количество абортов, (…) в соседнем регионе будет большее количество абортов. Просто мы еще заставляем человека ехать в другой город, еще испытывать больший стресс», — сказал Даванков.

Он напомнил, что запрет на искусственное прерывание беременности в Советском Союзе привел к тому, что в стране увеличилось число подпольных операций, а также к проблемам со здоровьем у женщин.

Ранее в России выступили за введение на федеральном уровне штрафа в размере до 800 тысяч рублей за склонение женщин к аборту. Сам вопрос о введении наказания на федеральном уровне уже обсуждается, но депутаты Госдумы хотят проанализировать региональный опыт, сообщала депутат Татьяна Буцкая.

    Все новости