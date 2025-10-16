Россия
07:25, 16 октября 2025

В России захотели штрафовать на 800 тысяч рублей за склонение к аборту

В России захотели штрафовать за склонение к аборту на сумму до 800 тысяч рублей
В России необходимо на федеральном уровне ввести штраф на сумму до 800 тысяч рублей за склонение женщин к аборту. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Женщины за жизнь», пишут «Ведомости» со ссылкой на текст проекта изменений.

Общественники предполагают, что штраф за склонение к прерыванию беременности составит от 50 до 800 тысяч рублей. Указывается, что в самом проекте закона не прописываются размеры штрафов, но они есть в обзорном материале. Самое большое денежное взыскание подразумевается в случае давления работодателя на женщину или публичное склонение к аборту несовершеннолетних в СМИ и в интернете.

Отдельно в документе выделяется склонение к аборту женщин лицами без гражданства или иностранцами. Им, согласно проекту, назначат штраф от 50 до 100 тысяч рублей с выдворением за пределами России. Также существует вариант наказания, согласно которому предполагается административный арест на срок до 15 суток с выдворением из страны или без него.

Изменения предлагается внести в статью «Искусственное прерывание беременности». В случае принятия предлагаемых изменений поправки вступят в силу в течение 10 дней после официального публикования документа.

Ранее депутат Татьяна Буцкая заявила, что вопрос о введении штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне, однако сначала в Госдуме хотят проанализировать региональный опыт. По мнению депутата, эти законы не должны мешать работе медиков. В частности, речь идет о ситуациях, когда тот или иной поставленный плоду диагноз может восприниматься родителями и судебной системой как склонение к прерыванию беременности.

