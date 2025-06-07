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10:37, 7 июня 2025Россия

Раскрыты планы о введении штрафов за склонение к абортам

В Госдуме проанализируют региональный опыт штрафов за склонение к абортам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

Вопрос о введении штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне, однако сначала в Госдуме хотят проанализировать региональный опыт. Об этом в беседе с ТАСС заявила зампред парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, раскрывшая планы законодателей.

«На федеральном уровне такие предложения обсуждаются, но сначала надо проанализировать опыт регионов. Причем не один, не два месяца, а как минимум год точно надо посмотреть, как эти законы применяются», — сказала Буцкая, комментируя принятие таких законов в Санкт-Петербурге, Курской, Новгородской, Псковской областях и в Хакасии.

По мнению депутата, эти законы не должны мешать выполнять свою работу медикам. В частности, речь идет о ситуациях, когда тот или иной поставленный плоду диагноз может восприниматься родителями и судебной системой как склонение к прерыванию беременности. При этом законодательство и позиция Минздрава должны быть направлены на спасение ребенка.

«Есть такая фраза: ни одна женщина, сделавшая аборт, не перестает быть матерью, но она становится матерью мертвого ребенка. И очень важно, чтобы была защита женщины от такого поступка», — заключила Буцкая.

Ранее в Санкт-Петербурге запретили склонять женщин к абортам. Закон о штрафах приняли 4 июня, за него проголосовало большинство депутатов. Теперь простых жителей города будут штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц размер составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 13 до 50 тысяч рублей.

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