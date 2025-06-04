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11:27, 4 июня 2025Россия

В Санкт-Петербурге запретили склонять женщин к абортам

В Санкт-Петербурге приняли закон о штрафах за склонение к аборту
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Санкт-Петербурге запретили склонять женщин к абортам. Закон о штрафах приняли 4 июня, за него проголосовало большинство депутатов, пишет «Фонтанка».

За склонение к искусственному прерыванию беременности россиянок в городе будут штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — должностных лиц, от 13 до 50 тысяч рублей юридических лиц.

Согласно тексту документа, речь идет об уговорах, просьбах, предложениях, убеждениях, а также выдвижениях требований, подкупе или обмане — эти действия будут считаться склонением женщины к аборту.

При этом в законе указано, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли в итоге произведено прерывание беременности или нет.

Ранее в Брянской области приняли закон, который устанавливает запрет на склонение женщин к аборту. Аналогичные меры действуют в Калининградской, Омской, Кировской, Курганской, Псковской областях, а также в Крыму и Приморском крае. Вологодская область стала первым регионом России, где захотели полностью запретить аборты.

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