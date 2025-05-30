Еще в одном российском регионе запретили склонять женщин к абортам

В Брянской области в трех чтениях приняли закон о запрете склонения к аборту

Депутаты Брянской областной думы сразу в трех чтениях приняли закон, который устанавливает запрет на склонение женщин к аборту. Об этом облдума сообщила в Telegram-канале.

Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года, следует из пояснительной записки, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Кроме того, депутаты также разработали проект закона «О внесении изменений в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области"», который подразумевает установление административной ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности.

Аналогичный запрет в марте ввели в Хакасии. Склонением женщин к абортам будут считаться уговоры, просьбы, выдвижение требований, подкуп или обман.

В России борьба с абортами ведется не первый год. Наказание за склонение женщин к абортам регионы начали вводить с 2023 года. Они, например, действуют в Калининградской, Омской, Кировской, Курганской, Псковской областях, а также в Крыму и Приморском крае.

Существуют и другие инициативы, которые, по мнению законодателей, направлены на стимулирование рождаемости. Вологодская область стала первым регионом России, где захотели полностью запретить аборты. Кроме того, на федеральном уровне законодатели предложили исключить частные клиники из перечня учреждений, которые имеют право искусственно прерывать беременность пациенток, с аналогичным предложением не раз выступали и в РПЦ. Правительство России увидело в этой инициативе нарушение прав женщин.

В регионах России также вводят выплаты отговорившим женщин от аборта медикам. Также денежные пособия начали выплачивать и беременным школьницам — такие меры действуют в Алтайском крае, Орловской и Кемеровской областях.