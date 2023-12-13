В Госдуму внесли законопроект о запрете делать аборты частным клиникам

Нижегородские депутаты внесли в Думу проект о запрете абортов для частных клиник

Депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке к проекту говорится, что увеличение рождаемости в стране возможно за счет уменьшения случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины.

Авторы законопроекта считают, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», а также не соблюдается «неделя тишины» и не проводится соответствующее консультирование женщины.

«Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности», — поясняется в записке.

Ранее стало известно, что законопроект о выводе абортов из перечня услуг частных клиник могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Помимо этого, планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

Против ограничений абортов неоднократно выступала депутат Госдумы Нина Останина. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что женщина должна иметь полное право обратиться в частную клинику для проведения процедуры прерывания беременности. Парламентарий также подчеркнула, что отрицательно относится к любому вмешательству государства в частную жизнь граждан. Политик напомнила, что аборт — личное дело женщины и семьи.