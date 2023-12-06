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11:39, 6 декабря 2023Россия

Стали известны детали законопроекта о выводе абортов из услуг частных клиник

В проекте об абортах сократят срок, при котором возможно прерывание беременности

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В готовящемся к внесению в Государственную Думу законопроекте о выводе абортов из списка услуг частных клиник планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. О деталях инициативы в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности», — отметил собеседник агентства.

Отмечается, что данный законопроект еще не готов. Уточняется, что его планируют внести в нижнюю палату парламента в предстоящую весеннюю сессию.

Законодательно прерывание беременности разрешено на сроках до 12 недель по желанию женщины, а по медицинским показаниям — на любом сроке, если есть угроза жизни матери или пороки, несовместимые с жизнью плода.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости ухода абортов в подполье. По ее словам, сделанные подпольно операции по прерыванию беременности несут угрозу жизни и здоровью россиянок. При этом председатель верхней палаты парламента пообещала добиться, чтобы они проводились только по медицинским показаниям или после насилия над женщиной.

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