Председатель Совфеда Матвиенко заявила о недопустимости ухода абортов в подполье

Нельзя допускать, чтобы аборты ушли в подполье. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

По ее словам, сделанные подпольно аборты несут угрозу жизни и здоровью россиянок. При этом она пообещала добиться, чтобы аборты делались только по медицинским показаниями или после насилия над женщиной.

Матвиенко также подчеркнула, что государство не пойдет по пути запрета и криминализации прерывания беременности, так как давлением проблему не решить.

Ранее стали известны результаты опроса, согласно которому 17 процентов россиян считают, что запрет абортов приведет к распространению нелегальных процедур. 15 процентов опрошенных заявили, что эта мера нанесет вред здоровью женщины, а 13 процентов назвали в числе последствий рост числа брошенных детей и случаев детоубийства.

О том, что меры, направленные против абортов, приведут к росту числа подпольных процедур также неоднократно говорили врачи, политики и демографы. Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что любые ограничения, даже в частных клиниках, только осложнят демографическую ситуацию. «Женщины начнут делать "подпольные" аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу» — подчеркнула политик.

Аналогичное мнение высказал президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак. По его словам, «наша страна имеет собственный крайне негативный опыт запрета абортов, результатом которого стало обращение женщин для искусственного прерывания беременности в немедицинские учреждения — "подпольные абортарии"».

В июне 2022 года женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда прервать беременность легально уже не представляется возможным.