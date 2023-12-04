Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 4 декабря 2023Россия

Матвиенко заявила о недопустимости ухода абортов в подполье

Председатель Совфеда Матвиенко заявила о недопустимости ухода абортов в подполье

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Нельзя допускать, чтобы аборты ушли в подполье. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

По ее словам, сделанные подпольно аборты несут угрозу жизни и здоровью россиянок. При этом она пообещала добиться, чтобы аборты делались только по медицинским показаниями или после насилия над женщиной.

Матвиенко также подчеркнула, что государство не пойдет по пути запрета и криминализации прерывания беременности, так как давлением проблему не решить.

Ранее стали известны результаты опроса, согласно которому 17 процентов россиян считают, что запрет абортов приведет к распространению нелегальных процедур. 15 процентов опрошенных заявили, что эта мера нанесет вред здоровью женщины, а 13 процентов назвали в числе последствий рост числа брошенных детей и случаев детоубийства.

Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
«Я была ужасно напугана» Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
«Я была ужасно напугана»Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
19 июля 2023

О том, что меры, направленные против абортов, приведут к росту числа подпольных процедур также неоднократно говорили врачи, политики и демографы. Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что любые ограничения, даже в частных клиниках, только осложнят демографическую ситуацию. «Женщины начнут делать "подпольные" аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу» — подчеркнула политик.

Аналогичное мнение высказал президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак. По его словам, «наша страна имеет собственный крайне негативный опыт запрета абортов, результатом которого стало обращение женщин для искусственного прерывания беременности в немедицинские учреждения — "подпольные абортарии"».

В июне 2022 года женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда прервать беременность легально уже не представляется возможным.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Названо имя нового наставника в шоу «Голос»

      Продажи российской фанеры в мире рухнули из-за Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости