Описан рынок подпольных абортов в России

Россиянки рассказали о подпольных абортах в нелегальных клиниках и у ветеринаров

Подпольные аборты в России продолжают существовать несмотря на запрещающее законодательство (статья 123 УК). Россиянки рискуют здоровьем и соглашаются на подобные процедуры, когда сделать аборт легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков. Нелегальные аборты делают на любом сроке, однако женщины не получают никаких гарантий. О том, как устроен рынок подобных подпольных операций, «Ленте.ру» рассказали россиянки, которые не смогли сделать прерывание беременности в госучреждениях и были вынуждены пройти подобную процедуру.

Елена из Московской области решилась на аборт, узнав, что отец ее ребенка употребляет наркотики. На тот момент она уже не укладывалась в сроки аборта по желанию женщины до 12-й недели, но понадеялась, что наркозависимость одного из родителей отнесут к социальным показаниям для аборта, по которым прервать беременность можно было до 22-й недели (теперь, согласно Постановлению правительства от 6 февраля 2012 года, к социальным показаниям для аборта относится только изнасилование, а перечень социальных показаний от 11 августа 2003 года, в который, в частности, входили инвалидность или смерть мужа, а также лишение или ограничение родительских прав, был признан утратившим силу, — прим. «Ленты.ру»).

Но поскольку официально мы были не женаты, никакой выписки мне не дали на этот счет. Что мне оставалось делать? А срок все увеличивался Елена Московская область

Елена обратилась в клинику, где ей согласились сделать аборт на 16-й неделе. «Естественно, никакой клиники в привычном смысле этого слова там не было. Это был офис на первом этаже жилого дома. Может быть, у них и была лицензия, но подпольно они делали аборты и на очень поздних сроках», — вспоминает россиянка.

Операция обошлась ей в 30 тысяч рублей, еще пять тысяч она заплатила за подготовку к процедуре. Ни анализов, ни группы крови у Елены не спросили, при этом никаких документов на руки ей также не выдали. Делали вакуумный аборт — процедура прошла болезненно, но успешно. Сейчас Елена состоит в браке и растит ребенка, которого они с мужем планировали.

Никаких гарантий

Татьяна из Ставропольского края не захотела делать аборт в государственной клинике, потому что ей сразу не понравилась риторика врачей о сохранении жизни. Срок у нее был маленький, и она, не затягивая, обратилась в частную клинику по совету знакомой. Цена там была ниже, чем везде, и многие туда обращались, вспоминает Татьяна.

В клинике у нее взяли кровь и мочу на анализ, а затем дали таблетку для аборта, после которой должна была произойти чистка. Но что это за таблетка, Татьяне так и не сказали. Она доверилась врачу и выпила таблетку. Наблюдать ее не стали и просто отправили домой.

Никакого кровотечения у меня не началось. Зато поднялась температура до 39 градусов. Меня очень долго рвало, мне было крайне плохо, очень болели яичники и низ живота я в принципе не чувствовала, если честно Татьяна Ставропольский край

В результате прервать беременность у Татьяны так и не получилось. Ребенок родился здоровым, но здоровье женщины оказалось подорвано. После родов она перенесла уже пять операций, в ходе последней россиянке удалили часть матки.

Ветеринарные аборты

Ирине из Омской области (имя изменено) затянули сроки, и она обратилась за помощью к своей подруге-ветеринару. Та рассчитала ей дозировку препарата для прерывания беременности, который используется для собак, и сделала аборт в домашних условиях. По словам Ирины, аборты в ветклиниках — довольно частая практика.

Ирина несколько дней пролежала с температурой, но никаких проблем со здоровьем у нее впоследствии не было. Сейчас она замужем и растит двоих детей.

Чаще всего на подпольные аборты женщин толкает отношение к ним в женских консультациях и жестокость врачей и акушерок. Иногда у россиянок не остается выбора, поскольку врачи затягивают сроки и настойчиво убеждают сохранить беременность. Нелегальные аборты делают неквалифицированные врачи в несоответствующих стандартам помещениях. Иногда женщины даже решаются на прерывание беременности подручными средствами. Как правило это происходит в селах и деревнях, где уровень медицины традиционно низкий.

Внимание! Редакция «Ленты.ру» предупреждает, что аборты должны проводиться только квалифицированными врачами в медицинских учреждениях. Остальные способы могут быть опасны для жизни, их нельзя проверять на себе.