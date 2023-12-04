В Совфеде порассуждали о пути запрещения абортов

Матвиенко: государство точно не пойдет по пути запрещения абортов

Россия точно не пойдет по пути запрещения абортов. Такую уверенность выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — пояснила она.

Матвиенко добавила, что на данный момент необходимо снизить накал риторики, а также перенести обсуждение абортов в плоскость здравого смысла.

30 ноября зампред нижней палаты парламента Анна Кузнецова заявила, что в Госдуме ведется работа над исключением абортов из списков услуг частных клиник России. По ее словам, темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом федеральных решений.

Против ограничений абортов выступили медики, демографы и активисты со всей России. Демограф Игорь Ефремов напомнил, что в США запрет на прерывание беременности в значительной части штатов привел лишь к всплеску абортного туризма и росту младенческой смертности.