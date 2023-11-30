В Госдуме заявили о работе над ограничением абортов на федеральном уровне

Депутат ГД Кузнецова: ограничение абортов прорабатывают на федеральном уровне

В Госдуме на федеральном уровне прорабатывают инициативы российских регионов по ограничению абортов. Об этом заявила заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова в беседе с РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, будет ли законопроект об ограничении абортов внесен в Госдуму, Кузнецова заявила, что инициативы, направленные на защиту семей и детей, находятся в работе у депутатов. «Темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываются на федеральном уровне», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что депутаты заксобрания Нижегородской области направят Госдуме законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Проект документа был внесен на рассмотрение в региональный парламент губернатором Глебом Никитиным. В пояснительной записке к проекту указано, что он разработан в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений при абортах.

За последние месяцы власти сразу нескольких регионов начали вводить меры против абортов. В одних субъектах уже действует наказание за склонение к прерыванию беременности, там вывели процедуру из списка услуг частных клиник. Другие активно обсуждают эти меры, несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов.

Против запрета абортов выступили медики, демографы и активисты со всей России. В «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга» назвали запрет на процедуру в коммерческих учреждениях дискриминацией. Там напомнили, что в государственных медучреждениях прерывают беременность не только в рамках ОМС, но и платно, извлекая из этого коммерческую выгоду.

В свою очередь, демограф Игорь Ефремов напомнил, что в США запрет абортов в значительной части штатов привел лишь к всплеску абортного туризма и росту младенческой смертности.