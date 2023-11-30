Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 30 ноября 2023Россия

В Госдуме заявили о работе над ограничением абортов на федеральном уровне

Депутат ГД Кузнецова: ограничение абортов прорабатывают на федеральном уровне

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Госдуме на федеральном уровне прорабатывают инициативы российских регионов по ограничению абортов. Об этом заявила заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова в беседе с РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, будет ли законопроект об ограничении абортов внесен в Госдуму, Кузнецова заявила, что инициативы, направленные на защиту семей и детей, находятся в работе у депутатов. «Темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений, прорабатываются на федеральном уровне», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что депутаты заксобрания Нижегородской области направят Госдуме законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Проект документа был внесен на рассмотрение в региональный парламент губернатором Глебом Никитиным. В пояснительной записке к проекту указано, что он разработан в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений при абортах.

За последние месяцы власти сразу нескольких регионов начали вводить меры против абортов. В одних субъектах уже действует наказание за склонение к прерыванию беременности, там вывели процедуру из списка услуг частных клиник. Другие активно обсуждают эти меры, несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов.

Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
«Я была ужасно напугана» Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
«Я была ужасно напугана»Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
19 июля 2023

Против запрета абортов выступили медики, демографы и активисты со всей России. В «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга» назвали запрет на процедуру в коммерческих учреждениях дискриминацией. Там напомнили, что в государственных медучреждениях прерывают беременность не только в рамках ОМС, но и платно, извлекая из этого коммерческую выгоду.

В свою очередь, демограф Игорь Ефремов напомнил, что в США запрет абортов в значительной части штатов привел лишь к всплеску абортного туризма и росту младенческой смертности.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Верховный суд России признал экстремистским Международное движение ЛГБТ

      Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

      Россияне перечислили требования к идеальному партнеру

      Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

      Фон дер Ляйен заверила в способности ЕС произвести миллион снарядов для Украины

      Собчак обнаружила «штатного собчаковеда» в «Ленте.ру»

      Китайский банк запретил своим аналитикам говорить о проблемах в экономике

      Человечество предупредили о климатическом коллапсе

      Строителей метро Красноярска отправили в отпуск из-за частичной остановки работ

      Президент Литвы высказался о существовании лжецов и болтунов в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости