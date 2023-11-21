Запрет частным клиникам проводить аборты захотели ввести по всей России

Нижегородский губернатор предложил расширить запрет на аборты в частных клиниках

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин захотел ввести всероссийский запрет на проведение абортов в частных клиниках. Проект постановления о внесении изменений в федеральное законодательство он внес в заксобрание региона. Документ опубликован на сайте нижегородского парламента в АИС «Законопроект», для доступа к нему необходимо ввести указанные там же логин и пароль.

Предложенные губернатором изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предполагают закрепление возможности производить аборты только за государственными и муниципальными клиниками. Действующая редакция не содержит каких-либо указаний на этот счет.

Также предлагается сократить срок проведения аборта по желанию женщины до восьми недель. Сейчас искусственное прерывание беременности по желанию женщины возможно при сроке до 12 недель.

В пояснительной записке к документу указано, что он разработан в целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений при абортах. «Увеличение рождаемости возможно, в том числе, за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины», — указано в записке. Повысить рождаемость предполагается за счет людей старше 30 лет, которые планируют родить второго, третьего и последующих детей.

Ранее в ряде регионов России частные клиники отказались от проведения абортов. В одном из них — в Крыму — руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы они могли внести свой вклад в улучшение демографической ситуации.