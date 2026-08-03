Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:37, 3 августа 2026Экономика

Крупнейший торговый партнер России столкнулся с проблемой

Деловая активность в Китае упала в производственном секторе и сфере услуг
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В начале третьего квартала 2026 года китайская экономика столкнулась с проблемой — деловая активность сократилась как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

В июле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производстве упал до минимума за последние пять месяцев, сократившись до 49,2 пункта. Значения ниже отметки 50 пунктов указывают на сжатие активности.

Негативная динамика также затронула сферы услуг и строительства. В этих сегментах PMI снизился до минимума с декабря 2022 года, опустившись до 49,3 пункта. Сокращение индекса аналитики зафиксировали и в других важных отраслях китайской экономики. Так, в секторе высокотехнологичных производств PMI упал до 53,3 пункта. Индикатор деловой активности компаний, выпускающих потребительские товары, в свою очередь, снизился до 47,8 пункта.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
«Европейцам придется договариваться» Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне. Кому будет больнее?
«Европейцам придется договариваться»Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне. Кому будет больнее?
30 июля 2026

На фоне ухудшения состояния китайской экономики все большее значение для властей азиатской страны, остающейся крупнейшим торговым партнером России, остается достижение компромиссов с США и Евросоюзом. На долю последних приходится значительная часть внешней торговли КНР. В случае с Вашингтоном речь может идти о масштабной сделке. Стороны уже начали обсуждать перспективы взаимного снижения пошлин на товары общей стоимостью около 30 миллиардов долларов.

Что касается экономических отношений с Европой, то здесь более реалистичным представляется вариант точечных компромиссов. Китай в переговорах с властями ЕС продолжает настаивать на необходимости снижения пошлин на электромобили. Взамен КНР предлагает блоку нарастить инвестиции в местное производство. Однако ряд экспертов скептично смотрит на перспективы достижения подобной сделки. В последнее время в мире все чаще стали звучать прогнозы о начале полноценной торговой войны между Пекином и Брюсселем. Для Европы с учетом собственных экономических проблем наплыв дешевых китайских товаров является серьезной угрозой, пояснили аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Попросила все сохранить в тайне». Меркель призналась пранкерам в фиктивности Минских соглашений
    Запертых на жаре в машине собак нашли в Москве
    Неприязнь пользователей к Windows 11 объяснили
    Намеренное обнажение Бритни Спирс на камеру раскритиковали в сети
    Жительница Азии обвинила туриста в изнасиловании и потребовала у него полмиллиона рублей
    Мирошник раскрыл выгоду для США и ЕС от затягивания конфликта на Украине
    Штурмовые группы ВСУ из бывших заключенных уничтожены под Харьковом
    В Иране заявили о близости к критически важной сделке
    Раскрыт необычный способ диверсий ВСУ под Добропольем
    Военная помощь Украине от США сократилась в пять раз
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok