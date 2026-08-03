Крупнейший торговый партнер России столкнулся с проблемой

Деловая активность в Китае упала в производственном секторе и сфере услуг

В начале третьего квартала 2026 года китайская экономика столкнулась с проблемой — деловая активность сократилась как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

В июле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производстве упал до минимума за последние пять месяцев, сократившись до 49,2 пункта. Значения ниже отметки 50 пунктов указывают на сжатие активности.

Негативная динамика также затронула сферы услуг и строительства. В этих сегментах PMI снизился до минимума с декабря 2022 года, опустившись до 49,3 пункта. Сокращение индекса аналитики зафиксировали и в других важных отраслях китайской экономики. Так, в секторе высокотехнологичных производств PMI упал до 53,3 пункта. Индикатор деловой активности компаний, выпускающих потребительские товары, в свою очередь, снизился до 47,8 пункта.

На фоне ухудшения состояния китайской экономики все большее значение для властей азиатской страны, остающейся крупнейшим торговым партнером России, остается достижение компромиссов с США и Евросоюзом. На долю последних приходится значительная часть внешней торговли КНР. В случае с Вашингтоном речь может идти о масштабной сделке. Стороны уже начали обсуждать перспективы взаимного снижения пошлин на товары общей стоимостью около 30 миллиардов долларов.

Что касается экономических отношений с Европой, то здесь более реалистичным представляется вариант точечных компромиссов. Китай в переговорах с властями ЕС продолжает настаивать на необходимости снижения пошлин на электромобили. Взамен КНР предлагает блоку нарастить инвестиции в местное производство. Однако ряд экспертов скептично смотрит на перспективы достижения подобной сделки. В последнее время в мире все чаще стали звучать прогнозы о начале полноценной торговой войны между Пекином и Брюсселем. Для Европы с учетом собственных экономических проблем наплыв дешевых китайских товаров является серьезной угрозой, пояснили аналитики.