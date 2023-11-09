В регионах России начали запрещать аборты в частных клиниках. Почему это опасно для женщин?

В Крыму частные клиники добровольно отказались от проведения абортов

Все частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. Теперь процедуру прерывания беременности будут проводить только государственные медучреждения полуострова. Аналогичные меры обсуждают власти сразу нескольких регионов, а в Госдуму планируют внести законопроект, запрещающий делать аборт всем платным клиникам страны.

Как сообщил глава крымского Минздрава Константин Скорупский, руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы они смогли внести свой вклад улучшение демографической ситуации. По его словам, инициатива была встречена положительно, и на сегодняшний день от услуг по искусственному прерыванию беременности отказались все частные медорганизации Крыма.

Частные клиники обвиняют в несоблюдении «недели тишины» и отсутствии статистики по абортам

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что уже в ближайшее время на рассмотрение в нижнюю палату парламента может быть внесен законопроект об исключении искусственного прерывания беременности из числа услуг частных медорганизаций России. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается парламентариями всех фракций.

По словам Гусева, частные клиники якобы «никакой статистики по абортам не ведут» и пренебрегают так называемой «неделей тишины». Он убежден, что в платных медучреждениях женщинам выдают рецепты на покупку препаратов для аборта, и такие прерывания беременности в статистике не учитываются. Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, в свою очередь, в разговоре с «Лентой.ру» пояснила, что в частных клиниках ведется строгий учет препаратов для аборта, а закупаются они медучреждениями у фармпроизводителей или больших складов фармпродукции.

Клиника закупила, допустим, 100 таблеток мифепрестона, и медицинскими картами прерывания беременности она отчитывается. А пустые упаковки от препаратов сдаются материально ответственными лицами. Любовь Ерофеева гинеколог, эксперт ВОЗ

В октябре Гусев предложил законодательно закрепить права эмбриона, а также заявил, что он уже в утробе матери имеет душу. В настоящий момент, согласно статье 53 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», моментом появления ребенка на свет является «момент отделения плода от организма матери посредством родов». Того же мнения придерживается врач Ерофеева: «Жизнь начинается с рождения живого ребенка, который делает первый вдох».

Запретить аборты в частных клиниках планируют власти сразу нескольких регионов

Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что как минимум 10 российских регионов ведут работу по запрету проведения абортов в частных клиниках. «Я специально проехалась по регионам и получила однозначную поддержку губернаторов. Они хотят опираться на федеральные нормы и готовы работать с руководством коммерческих клиник», — сказала она.

В числе субъектов, которые начали прорабатывать этот вопрос с местными коммерческими медорганизациями, Мордовия, Пензенская область, Калининградская область, республика Татарстан и другие. Кузнецова выразила уверенность, что таких регионов станет еще больше.

При этом в Пензенской области действует один из самых долгосрочных проектов по выводу абортов из перечня услуг частных клиник. Их руководители еще в 2012 году заключили с региональным Минздравом соглашение о сотрудничестве с «медико-социальными кабинетами» женских консультаций, организованными в государственных учреждениях. Их посещение обязательно для всех россиянок, решивших прервать беременность.

В Татарстане по состоянию на август 2023 года услугу проведения абортов перестала оказывать уже треть частных клиник.

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Почему запрет абортов в частных клиниках опасен для женщин и неэффективен для демографии?

Эксперт ВОЗ, врач-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что подавляющее большинство абортов делают женщины, уже ставшие матерями и имеющие одного, двоих и более детей. По ее словам, это решение принимают уже зрелые женщины, которые здраво взвешивают свои возможности. Для этой категории россиянок беременность действительно является нежелательной.

Специалист предупредила, что женщина, которой необходимо прервать беременность, как правило находится в отчаянном положении. Поэтому запреты, усложняющие женщинам доступ к этой процедуре на легальных основаниях, могут привести к росту числа криминальных абортов.

Если чинить ей различные преграды, она будет искать другие пути. В совсем безвыходной ситуации женщина может попасть в руки недобросовестных людей и различных криминальных группировок. Любовь Ерофеева гинеколог, эксперт ВОЗ

Она добавила, что уменьшение числа мест на процедуру только усугубит ситуацию и заставит женщин страдать. При этом рождаемость запрет не повысит, так как прерываются только нежелательные беременности. «Ожидать, что не сделанные аборты как-то превратятся в новорожденных детей, — это чушь, непонимание причинно-следственных связей и психологии женщины. Люди, которые выдвигают подобные инициативы, считают, что если мы 500 тысяч абортов в год в России делаем, то без них у нас будет прибавка в рождаемости 500 тысяч. Не будет», — заявила Ерофеева.

Врач подчеркнула, что из 100 женщин, решившихся на аборт, не более 10 согласятся не прерывать беременность. По ее словам, нежелательная беременность никогда не заканчивается желательными детьми.

Среди депутатов также нашлись противники инициативы. Глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что мнения парламентариев разошлись, поскольку речь идет о «резких тотальных ограничениях». Он подчеркнул, что комитет выступает за меры, которые стимулируют рождаемость, в том числе за увеличение пособий по материнству, а также строительство детских больниц и развитие перинатальных центров. «Так люди будут понимать и ощущать заботу о детях. А не только [в Международный день защиты детей] 1 июня», — заявил политик.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские регионы также начали вводить штрафы за склонение к абортам

Еще одной активно обсуждаемой инициативой стали штрафы за склонение россиянок к абортам. Соответствующий закон приняли в Мордовии и в Тверской области, а Тамбовской области внесли на рассмотрение Думы. Нарушением будут считаться уговоры, подкуп и обман беременных женщин. За это предусмотрено наказание в виде штрафов до 200 тысяч рублей. За информирование о медицинских показаниях к аборту наказание не предусмотрено. Местные власти предполагают, что эта мера поможет повысить рождаемость.

Штрафовать будут вне зависимости от того, сделан аборт или нет.

По мнению врача Любови Ерофеевой, женщин нельзя заманить на аборты уговорами и рекламой, а между уговорами и информированием слишком тонкая грань. По ее мнению, гинеколог может предупредить пациентку, что у нее еще маленький срок, и она успевает на медикаментозный аборт. «Чем раньше такая женщина сделает аборт, тем лучше для ее здоровья и для реабилитации ее репродуктивной функции. Это не склонение к аборту», — подчеркнула Ерофеева.

Еще одной спорной инициативой стало предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева платить россиянкам за отказ от аборта, после родов забирать ребенка. Председатель Комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала коллегу и напомнила ему, что «дети — это не щенки».

Кроме того, депутат Ксения Горячева заявила, что мужчинам непросто понять, почему женщина решается на аборт. Она подчеркнула, что это трудное решение, на которое влияет множество факторов. «Важно, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, чувствовала поддержку близких, чувствовала поддержку государства в том числе, а это не только деньги», — отметила она.

Путин назвал острой проблему абортов в России

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2022 году число абортов в России снизилось на 2,3 процента. Несмотря на это, президент России Владимир Путин считает проблему абортов острой. По его словам, вопрос в том, что с этим делать — запрещать продавать препараты для прерывания беременности или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния и зарплат граждан, а также помощи молодым семьям.

Глава государства напомнил, что в России существует множество направлений по поддержке материнства и за социальный блок отвечает правительство страны. «Все-таки государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми», — сказал Путин.