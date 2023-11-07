В Госдуме назвали аморальным предложение платить женщинам за отказ от аборта

Депутат Останина назвала аморальной идею платить россиянкам за отказ от аборта

Идея члена Госдумы Султана Хамзаева выплачивать россиянкам денежные средства за решение отказаться от аборта является сомнительной, безнравственной и дремучей. С критикой предложения Хамзаева выступили опрошенные «Лентой.ру» депутаты Госдумы Нина Останина и Ксения Горяева.

Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комментируя идею коллеги по Думе, исключила возможность законодательного развития инициативы.

«Россиянки, так же как и их дети, не продаются. Купля-продажа [людей] — это уголовно наказуемое деяние, согласно нашему Уголовному Кодексу, независимо от того, покупает физическое лицо либо государство. Мне представляется эта норма безнравственной, неуважительной по отношению к женщине, дремучей в подходе к решению проблем демографии и аморальной», — считает Останина.

Дети — это не щенки. Категорически против этой идеи, она не имеет ни юридических перспектив, ни морально-нравственной основы Нина Останина председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Аналогичное мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала и первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Горячева напомнила о существовании программы материнского капитала, которая предусматривает госвыплату за рождение ребенка в размере 587 тысяч рублей. В свою очередь, идею платить за отказ от абортов парламентарий назвала сомнительной.

«Кажется, что мужчинам непросто понять, почему женщина решается на аборт. Это очень трудное решение, на которое влияет большое количество факторов. Финансовый [фактор], конечно, один из важных, но далеко не решающий. Важно, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, чувствовала поддержку близких, чувствовала поддержку государства в том числе, а это не только деньги — это защита прав ребенка, это места в детских садах и школах, это хорошая медицина», — сказала она.

За сколько денег мой коллега предлагает «продать» эти тревоги? Это явно не 10 000 и не 100 000 рублей Ксения Горячева первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию

Ранее Хамзаев выступил с предложением платить денежные средства россиянкам, которые приняли решение отказаться от аборта. По мнению депутата, сохранение жизни ребенка является важной частью стратегии по уменьшению количества абортов в России.

«У государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства», — считает парламентарий.