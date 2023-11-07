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08:51, 7 ноября 2023Россия

Россиянкам предложили платить за отказ от аборта

Депутат ГД Хамзаев предложил финансово поощрять россиянок за отказ от аборта

Фото: Unsplash

Депутат Государственной Думы (ГД) Султан Хамзаев выступил с предложением платить денежные средства россиянкам, которые приняли решение отказаться от аборта. Свое обращение о подобном финансовом поощрении парламентарий направил заместителю председателя правительства страны Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

По мнению Хамзаева, сохранение жизни ребенка является важной частью в стратегии по уменьшению количества абортов в России.

Он также отметил, что сейчас депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению статьи 56 об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья». Парламентарий предположил, что вокруг темы абортов за последнее время возникло множество спекулятивных мнений.

«У государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение государства», — подчеркнул Хамзаев.

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3 ноября президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты (ОП) назвал острой проблему абортов в стране.

До этого Минздрав России ужесточил оборот препаратов для абортов. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предметно-количественному учету будут подлежать мифепристон и мизопростол. На фоне этого россиянки стали скупать препараты от нежелательной беременности.

В июне в Пермском крае депутат Олег Постников выступал с инициативой предоставлять деньги женщинам в обмен на отказ от аборта. В Госдуме предложение тогда раскритиковали — председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сравнила плату россиянкам за отказ от аборта с продажей детей.

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      Анна Щербакова
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