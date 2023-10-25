Гинеколог Ерофеева: россиянки боятся ужесточения правил в сфере абортов

Россиянки начали скупать препараты от нежелательной беременности. Это связано с тем, что женщины боятся возможного ужесточения правил в сфере абортов, в том числе ограничения продаж специализированных препаратов. Таким мнением поделилась с «Национальной службой новостей» (НСН) акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева.

Специалист обратила внимание на заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о планах ограничить продажу препаратов для экстренного прерывания беременности. По мнению Ерофеввой, это спровоцировало ажиотажный спрос на противозачаточные средства.

При этом в России не производят таблетки для предупреждения нежелательной беременности, как и внутриматочные спирали, в этом вопросе присутствует зависимость от европейских стран, заметила врач. Она подчеркнула, что именно эти способы контрацепции являются эффективными.

«Нам нужно развивать это направление. Чтобы снизить уровень абортов, нужно использовать эффективную контрацепцию. У нас должна быть национальная программа, должны быть созданы такие препараты либо закуплены лицензии. Мы даже внутриматочные спирали не производим, хотя могли бы это делать», — отметила Ерофеева.

В июле российский Минздрав представил проект о подлежащих учету препаратах для прерывания беременности.

В проекте ведомства разъяснялось, что прием препаратов для аборта вне медицинской организации увеличивает риск осложнений. Решение объяснялось и тем, что аптеки часто практикуют продажу подобных медицинских средств пациентам, в том числе без рецептов.